Brent (11) toont Van Aert hoe het moet JONGEN KROONT ZICH TOT WERELDKAMPIOEN CYCLOCROSS BART HUYSENTRUYT

30 januari 2018

02u31 0 Zedelgem De jonge Aartrijkse wielrenner Brent Maes (11) heeft zich in Maldegem gekroond tot wereldkampioen cyclocross, bij de amateurs en in zijn leeftijdscategorie. Daarmee geeft hij het goede voorbeeld aan Wout Van Aert, die zondag hetzelfde hoopt te doen bij de profs. "Oei, ik supporter eigenlijk stiekem voor Mathieu van der Poel", knipoogt Brent.

Het WK cyclocross in Maldegem is zondag een ware triomftocht geworden voor Brent Maes. De 11-jarige knaap, die in het zesde leerjaar van de vrije basisschool Vekba in Aartrijke zit, kroonde zich er tot berg-, Europees én wereldkampioen. Zijn beloning? Dé trui waar alle wielrenners van dromen: een witte met horizontale regenboogkleuren. "Ik ben supertrots", zegt de jonge renner, die kampioen werd in de categorie voor 9- tot 11-jarigen. "Ik koers al van mijn vijf jaar. Drie jaar geleden, toen was ik pas acht jaar, werd ik zo al eens Belgisch kampioen. De laatste twee jaar heb ik veel getraind en wedstrijden gereden tegen jongens die allemaal wat ouder waren. Het voorbije seizoen was ik tijdens de 30 wedstrijden wel erg constant en zo kon ik die truien allemaal behalen", vertelt Brent, die een tweetal weken geleden al het zilver behaalde op het Belgisch kampioenschap.





Carrière

Papa Stijn Maes, die zelf ook een fervent fietser is, straalt als een pauw. "Natuurlijk is het heel fijn om je zoon op het hoogste schavotje te zien staan", zegt hij. "Maar we houden het vooral nog speels en laagdrempelig. Brent is wereldkampioen in het LRC-circuit (landelijke renners en cyclocrossers, red.). Dat is een nevenbond van de Belgische wielerbond. Nu, aan het kampioenschap namen binnen zijn categorie 77 rennertjes deel. Dat hij dan wint, tegen onder meer leeftijdsgenoten uit Frankrijk en Nederland, is wel knap. Maar het is lang geen garantie om later een grote carrière uit te bouwen. Daar zijn we nu ook helemaal niet mee bezig."





Modder

Trainen doen vader en zoon bijna altijd samen. "We forceren niks", zegt papa Stijn. "Zo gaan we elke week een halfuurtje zwemmen en een halfuurtje lopen. Daarnaast zitten we meestal op de fiets. Brent moet het vooral leuk vinden." De jongen heeft wel heel veel kwaliteiten: op zowat elk parcours kan hij uit de voeten. Technisch is hij onderlegd en ook in de modder straalt hij kracht uit. Mogelijk toch een nieuw Belgisch talent dus, al is zijn lievelingscrosser bij de profs een Nederlander. "Ik kijk op naar Mathieu van der Poel", zegt de jongen. "Hij is mijn grote voorbeeld. Of hij zondag wereldkampioen mag worden? Natuurlijk! Al hoop ik dat de Belgen het ook goed doen."