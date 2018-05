Brandweer rukt uit voor afvalbrandje 03 mei 2018

02u42 0

In de Hoge Rokersstraat in Aartrijke was maandagavond rond 18 uur paniek voor een brandje. Voorbijgangers belden de brandweer, toen ze hevige rookontwikkeling opmerkten. Ter plaatse bleek het te gaan om een bewoner die enkele houten paletten en wat plastic aan het opbranden was. De politie stelde een proces-verbaal op tegen de man. (SDVO)