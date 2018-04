Brandweer ruimt betonkiezels op 26 april 2018

Een vrachtwagen verloor gisterenmorgen even na 8 uur een deel van z'n lading betonkiezels langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. De steentjes lagen verspreid over een afstand van 200 meter ter hoogte van de Twidden Drempel. De brandweer kwam ter plaatse om de kiezels te verwijderen. Wie de lading verloor, is niet duidelijk. (SDVO)