Brandweer- of politieman worden? Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten organiseert opnieuw zomerkamp voor 11- en 12-jarigen Siebe De Voogt

17 januari 2019

13u29 0 Zedelgem Kinderen die er van dromen om ooit brandweerman of politieagent te worden, kunnen komende zomer opnieuw terecht in het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) in Zedelgem.

Net als voorgaande jaren organiseert het POV op 2, 3 en 4 juli een driedaags zomerkamp voor 11- en 12-jarigen (kinderen uit het 5de en 6de leerjaar). Tijdens het kamp zijn het de politie, brandweer en ambulanciers zelf die de activiteiten organiseren. De kinderen leren bijvoorbeeld hoe ze een noodoproep moeten doen, wonden moeten verzorgen, wat ze moeten doen bij brand en hoe ze mensenlevens kunnen redden. Het kamp gaat elke dag om 8.30 uur van start en duurt tot 16.30 uur. Tussen 7.30 en 18 uur is er opvang voorzien. Deelname kost 80 euro, inclusief lunch, drankje, 4-uurtje en T-shirt. Inschrijven kan tot en met 31 mei via mail op het adres nancy.snoeck@campuspov.be of telefonisch op het nummer 050/40.45.44. Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 45 kinderen deelnemen aan het kamp.