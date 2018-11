Brandweer bevrijdt vrouw uit wagen na botsing 23 november 2018

02u27 0

In het centrum van Veldegem is gisterennamiddag een bestuurster gewond geraakt bij een zware botsing. De vrouw uit Veldegem reed even voor 16 uur langs de Koning Albertstraat richting de spoorwegovergang toen ze ter hoogte van de Veldegemsestraat werd aangereden door een Citroën die de rijbaan wilde opdraaien. De bestuurster van de laatste wagen, eveneens een vrouw uit Veldegem, bleef ongedeerd. De vrouw in de aangereden wagen geraakte niet op eigen kracht uit haar voertuig. De brandweer moest haar naar buiten helpen. Het slachtoffer bleef de hele tijd bij bewustzijn en werd voor verzorging overgebracht naar het Sint-Rembert in Torhout. Ze verkeerde niet in levensgevaar. De straat werd een tijd afgesloten tot de wagens waren getakeld. (SDVO)