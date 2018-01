Brand in bijgebouw 30 januari 2018

In de Moubekestraat in Zedelgem is gisterenavond omstreeks 20.30 uur brand uitgebroken in een bijgebouw van een woonhuis. Het waren de buren die het vuur opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De schade aan het dak en het gebouw is wel aanzienlijk. De auto die in de aanpalende garage stond, kon in veiligheid gebracht worden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Waarschijnlijk ontstond het vuur door zelfontbranding van afval. Niemand raakte gewond. (MMB)