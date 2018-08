Bourgeois steekt handje toe in tomatenbedrijf 09 augustus 2018

02u42 0 Zedelgem Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) stak gisteren de handen uit de mouwen in het tomatenbedrijf van Henk Vandevelde in Zedelgem. Bourgeois kreeg een uitgebreide rondleiding en mocht helpen tomaten sorteren.

"Mij valt het op dat dit een bijzonder innoverend tuinbouwbedrijf is", was zijn eerste bevinding. "Het is digitaal ondernemersschap geworden, ze werken met moderne technieken. Water wordt hergebruikt, er is warmtekrachtkoppeling en een speciaal belichtingssysteem in de winter." Er is dit jaar veel productie geweest van tomaten, door de hitte. "Het is niet het meest gunstige jaar geweest, zeker niet voor de prijzen. Maar toch opmerkelijk is dat zeven op tien tomaten geëxporteerd wordt." (BHT)