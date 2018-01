Bolderskampioen gehuldigd bij S-Plus 02u53 0 Foto Coghe

In de polyvalente zaal van De Bosserij was er de kampioenenviering van de bolders van S-Plus-Sport 'Recreas, afdeling Veldegem'. Bij de heren ging de titel naar Wilfried De Coster, die het haalde van Etienne Feys en Noel Lauwyck. Georgette Verkeyn was de beste bij de dames, Mariette Deroo was tweede, Joseanne Bulcke derde.





(COGHE)