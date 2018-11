Bioboer Karline kiest voor 'yacon', suikervervanger van de toekomst 22 november 2018

02u23 0 Zedelgem In de Hutstraat is bioboerin Karline Vancaillie begonnen met de oogst van de eerste yaconplanten. De yacon of appelwortel is een plant die oorspronkelijk uit het Andesgebergte komt. Ook in Vlaanderen gelooft een handvol bioboeren in de toekomst van de zoete plant, die op termijn een vervanger van suiker zou kunnen worden.

Karline Vancaillie heeft de twintig planten, waar telkens zo'n drie kilogram appelwortels aan groeit, in het voorjaar aangeplant. "Het is mijn dochter Inge Vandenbroele, die vorig jaar afstudeerde aan het Expertisecentrum Agro- en Biotechnologie bij Vives in Roeselare, die de yaconplant hier introduceerde", zegt Karline. "Zij ging op zoek naar toepassingen van de plant in de voeding. Met de eerste oogst zijn we volop chocolademousse aan het maken. We ontwikkelden ook de 'yaconfituur'. Klanten die bij ons andere verse groenten kopen, zoals rode bietof tomaten, zijn verrast door de smaak van de confituur. Er komt geen suiker meer aan te pas."





Volgens Yves De Bleecker van het Expertisecentrum kan yacon op termijn wel degelijk een suikervervanger worden. "Zeker nu in voeding gezocht wordt naar manieren om suiker te bannen", zegt hij. "Grote afnemers zijn heel geïnteresseerd in het product, waarmee je ook stroop, koekjes of roomijs kan maken." Bioboerin Karline Vancaillie is pas twee jaar bezig op een terrein van één hectare. Ze oefent haar beroep als tweede job uit, want ze is in het dagelijks leven boekhoudster. "Op het land werken is voor mij een ideale combinatie met mijn job." (BHT)