Bestuurster (31) rijdt Mug-wagen aan op kruispunt Siebe De Voogt

28 januari 2019

16u53 3

In de Koningin Astridstraat in Veldegem is zaterdagmorgen rond 7.30 uur een Mug-voertuig aangereden. Een 31-jarige bestuurster uit Zedelgem merkte de wagen te laat op, toen ze met haar Audi A4 het kruispunt met de Halfuurdreef wilde dwarsen. De Mug van het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout reed op het moment van de aanrijding prioritair. De bestuurster van de aanrijding raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Haar Audi en het Mug-voertuig werden getakeld.