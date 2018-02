Bestuurders ongedeerd na zware klap op kruispunt 14 februari 2018

In de Ruddervoordsestraat in Zedelgem, op het kruispunt aan basisschool De Glimlach, is gisterenavond rond 18.30 uur een zware botsing gebeurd. Een vrouw reed met haar Peugeot in de richting van het station en kon een bestuurder, die met zijn bestelwagen de Sint-Elooistraat wilde indraaien, niet meer ontwijken. Een ziekenwagen werd opgeroepen, maar moest uiteindelijk niemand overbrengen naar het ziekenhuis. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Door het ongeval was de rijstrook richting station versperd. (SDVO)