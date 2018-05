Bestuurder gekneld na zware klap 11 mei 2018

02u40 0

Bij een zware botsing tussen een terreinwagen en een SUV in de Brugsestraat in Aartrijke is dinsdagavond een gewonde gevallen.





De bestuurders van een Land Rover Defender en een Opel Antara reden iets na 21.30 uur beiden in de richting van Aartrijke. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht door de politie. Ofwel haalde de ene wagen de andere in en raakten ze elkaar, ofwel volgde de botsing toen de bestuurder van de Opel Antara een zijstraat wou indraaien. In ieder geval is de Opel zwaar beschadigd over de hele linkerflank, en liep de Land Rover averij op aan de rechtervoorkant. De Opel is zelfs rijp voor de schroothoop. De brandweer van Torhout moest de bestuurder van de Opel bevrijden. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. (JHM)