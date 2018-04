Bestelwagen vlucht weg na aanrijding 13 april 2018

In de Steenbrugsestraat in Loppem vond woensdagnamiddag rond 16 uur een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats.





Een 40-jarige bestuurster uit Zedelgem reed met haar Peugeot 208 richting Brugge met haar twee zonen op de achterbank. Een bestelwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam, week af van z'n rijstrook.





De vrouw probeerde nog uit te wijken naar rechts, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. De bestuurder van de bestelwagen stopte niet en vluchtte weg in de richting van het centrum van Loppem. De politie Het Houtsche spoort hem op. Niemand raakte bij het ongeval gewond. (SDVO)