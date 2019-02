Bestelwagen belandt in veld na botsing op E40:

twee inzittenden gewond Siebe De Voogt

24 februari 2019

10u23 0 Zedelgem Op de E40 in Loppem vond zondagmorgen een spectaculair ongeval plaats. Een kleine bestelwagen botste met een andere auto en kwam in een veld naast de snelweg tot stilstand. Twee inzittenden raakten gewond.

De botsing vond even na 7 uur plaats in de richting van Oostende, even voorbij de oprit van de E40 in Loppem. Twee wagens botsten er om een nog onbekende reden op elkaar. Een kleine bestelwagen met Bulgaarse nummerplaat raakte van de snelweg af, ramde een verkeersbord en kwam uiteindelijk 100 meter verder in een veld tot stilstand. De brandweer snelde ter plaatse en moest de twee inzittenden uit het wrak bevrijden. Ze werden beiden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de andere wagen bleven ongedeerd. Door het vroege uur liep het verkeer op de E40 weinig tot geen hinder op.