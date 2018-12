Basisschool De Stapsteen krijgt Verkeer op School-medaille Bart Huysentruyt

03 december 2018

Vrije basisschool De Stapsteen in Veldegem is onlangs door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) beloond met een bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning dankzij haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. De school houdt verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.