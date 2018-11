Arbeiders riskeren tot 15 maanden cel voor diefstal bij werkgever 06 november 2018

02u26 1 Zedelgem Twee Hongaarse arbeiders riskeren elk 15 en 10 maanden gevangenisstraf, nadat ze onder meer in Zedelgem een diefstal zouden gepleegd hebben.

Beiden waren op 29 maart aan de slag voor het stukadoorbedrijf Stuca Project uit Lendelede en werkten op de werf van een nieuwbouwappartement in Menen.





Ze zouden twee spuitmachines voor plaasterwerken, die samen zo'n 17.000 euro waard waren, gestolen hebben. Ze worden ook verdacht van een diefstal van twee spuitmachines en een waterpomp op 20 mei in Zedelgem. De onderzoekers konden beide Hongaren linken aan de diefstal in Menen, nadat ze via Facebook Messenger hadden gechat over de plaats van de diefstal en het klaarzetten van de spuitmachines.





Volgens het openbaar ministerie zit een hele organisatie achter de vele werfdiefstallen over het hele land. De Hongaren zouden de machines nadien doorverkopen in het buitenland. Beide verdachten ontkennen iets met de diefstallen te maken te hebben. "Het gaat om oude machines die in het buitenland het zelfs niet waard zijn om door te verkopen. Ze zijn niets waard", verdedigde Tibor B. (38) zich, die eerder wel al veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten. Vonnis op 19 november. (AHK)