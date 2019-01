Arbeider krijgt steunbok op zich en moet door klimteam uit 5 meter diepe put geholpen worden Siebe De Voogt

07 januari 2019

11u30 0 Zedelgem In Zedelgem is een 33-jarige arbeider maandagvoormiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op een werf. Hij kwam onder een steunbok terecht en moest door het klimteam van de brandweer gered worden.

Het ongeval vond even na 9 uur plaats op een werf in de Groenestraat. Arbeiders waren op hun eerste werkdag van het jaar bezig op de kelderverdieping van een toekomstig gebouw. Ze waren bezig met het plaatsen van een steunbok, toen het gevaarte omkantelde en op de arbeider terecht kwam. De dertiger zat geklemd en moest met hulp van het klimteam van de brandweer op een draagberrie uit de put van zo’n 5 meter gelift worden. Hij bleef de ganse tijd bij bewustzijn en werd met zware verwondingen overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. De arbeider zou niet in levensgevaar verkeren. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren.