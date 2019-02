Arbeider (47) valt 5 meter diep in rioolput: klimteam moet man naar boven hijsen Siebe De Voogt

28 februari 2019

14u13 0 Zedelgem Op een werf in Veldegem is donderdagmiddag rond 12.15 uur een arbeider in een rioolput gevallen. Waregemnaar G.V. (47) gleed uit op een ladder en viel vijf meter naar beneden. De man werd door het gespecialiseerde klimteam van de brandweer naar boven gehesen en met een rugletsel naar het ziekenhuis gevoerd. Hij verkeerde niet in levensgevaar.

Het arbeidsongeval speelde zich af op een werf langs de Halfuurdreef in Veldegem, waar op dit moment een nieuwe sociale woonwijk wordt gebouwd. De firma Topo-Rio uit Zwevegem was – net als eerder deze week- ook donderdag de rioolputten van de nieuwe wijk aan het controleren in opdracht van Aquafin. Omstreeks 12.15 uur liep het fout, toen één van de arbeiders van de onderaanneming op een ladder in één van de putten wilde afdalen. G.V. (47) uit Waregem gleed uit en viel iets meer dan vijf meter naar beneden.

Beveiligd met touwen

“Nochtans was hij beveiligd met touwen”, vertelt zaakvoerder Luc Tyberghein van Topo-Rio. “Ik hield hem boven ook nog eens vast met een touw, maar kon het gewicht niet meer houden. We hebben meteen de hulpdiensten gebeld en zijn van bovenaf bij onze collega gebleven.” De brandweerpost Oostkamp was als eerste ter plaatse en besliste meteen het gespecialiseerde klimteam van de brandweerzone 1 in bijstand op te roepen. Ook de MUG-heli landde naast de werf. “Het slachtoffer lag beneden in een gesloten ruimte”, verduidelijkt brandweerkapitein Filip Vlaeminck. “We wisten dat hij bij bewustzijn was, maar bij dergelijke operatie zijn er enorm veel factoren waarmee rekening moet gehouden worden. Zo moest het slachtoffer door de constructie van de put verticaal geëvacueerd worden en konden er bijvoorbeeld ook gevaarlijke gassen beneden aanwezig geweest zijn. Dat bleek niet het geval, waarop een verpleegkundige van ons meteen tot bij de arbeider gedaald is om hem bij te staan.”

Rugletsel

Het klimteam van de brandweer had uiteindelijk een klein uurtje nodig om de arbeider in een opblaasbare matras en met touwen naar boven te hijsen. Hij werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. “Hij liep een rugletsel op en zeker enkele breuken, maar verkeerde zeker niet in levensgevaar”, stelt Vlaeminck. “De operatie is voor ons goed geslaagd. We waren uitstekend op elkaar ingespeeld.” De zaakvoerder van Topo-Rio werd meteen na het ongeval al verhoord door de politie Het Houtsche. Ook het Toezicht Welzijn op het Werk komt nog ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. “We zijn allemaal erg geschrokken”, vertelt Tyberghein. “Het is ongelooflijk hoe snel het allemaal gebeurd is.”