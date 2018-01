Andreas blaast 101 kaarsjes uit 26 januari 2018

02u29 0

Andreas Allemeersch mocht onlangs 101 kaarsjes uitblazen. De geboren en getogen Veldegemnaar woonde tot vier jaar geleden nog alleen in zijn huis. Nu woont hij in rusthuis Klaverveld in Zedelgem. Andreas baatte heel zijn loopbaan een kapsalon uit in de Rembertstraat in Veldegem. Hij heeft één zoon, twee kleinzonen en straks drie achterkleinkinderen. Die bezorgen de eeuweling nog altijd veel plezier met hun bezoekjes.





(BHT)