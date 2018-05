Alle gemeentediensten voortaan onder één dak 30 mei 2018

02u41 0 Zedelgem Aan het gemeentehuis van Zedelgem prijkt een nieuw gebouw. Vanaf vandaag vinden zo'n 20 personeelsleden van de Sociale Dienst en dienst ICT er onderdak. Voortaan moeten inwoners daarvoor niet meer naar Aartrijke.

Via een passerelle zijn gemeentehuis en nieuwbouw met elkaar verbonden. Twintig personeelsleden van de Sociale Dienst van het OCMW zaten voorheen in Aartrijke, in een verouderd gebouw. Dat gaat de gemeente nu verkopen. "We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het huidige gemeentehuis aan te pakken", zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw). "De loketten zijn vernieuwd en in het gemeentehuis worden twee loketten vrijhouden voor de politie." Het gemeentebestuur koos bewust voor centralisatie. "Alles in één huis: dat is efficiënter", zegt Vermeulen. "Het atrium op de benedenverdieping kan dienen als ontvangstruimte, voor tentoonstellingen of recepties. Op de bovenverdieping van de nieuwbouw is er ook een nieuwe collegezaal." De werken hebben een jaar geduurd. Ze kosten ook een pak meer dan begroot: 2,9 miljoen euro in plaats van de beoogde 2,3 miljoen. "Er waren bijkomende grondwerken, meer ingrepen om alles brandveilig te maken en ook de politielokalen hebben meer gekost. Gelukkig komt de politie daar voor een stuk in tussen", zegt Vermeulen. Tegelijk lanceert de gemeente een nieuwe huisstijl en logo. Het vroegere schelpje is vervangen door een speelse 'Z'. En het gemeentebestuur én OCMW spreek je voortaan aan als 'Gemeente Zedelgem'. (BHT)