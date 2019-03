Afvalcontainer vat vuur in chemisch labo: brand snel onder controle Siebe De Voogt

06 maart 2019

16u44 0 Zedelgem In industriezone De Arend in Zedelgem heeft woensdagnamiddag een brand gewoed in het chemisch labo Chem-Lab. De brandweer was snel ter plaatse, waardoor er nooit echt gevaar was voor de omgeving.

Het vuur brak omstreeks 15.15 uur uit in een afvalcontainer die in een hangar van het labo langs De Arend stond. Het personeel merkte de vlammen op en verwittigde de hulpdiensten. Door de aanwezigheid van chemische producten in de nabijheid van de container nam de brandweer geen enkel risico. Verschillende posten van de brandweerzone 1 moesten stand-by blijven voor het geval de vlammen zouden overslaan. Uiteindelijk hadden de brandweerposten van Torhout en Oostkamp de situatie snel onder controle. De container werd naar buiten geduwd, waar hij verder werd geblust. Door het snelle optreden van de brandweer was er voor de omgeving nooit gevaar. Bij de omliggende bedrijven waren dan ook geen evacuaties nodig. Het aanwezige personeel van Chem-Lab moest tijdens de interventie van de brandweer wel tijdelijk het bedrijf verlaten. De Arend werd tijdens de bluswerken plaatselijk afgesloten voor het verkeer.