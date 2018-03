Adopteer een kip in het Augustijnenhof 29 maart 2018

Zedelgem Het Augustijnenhof, een bioboerderij in Loppem, biedt haar klanten de kans om een kip... te adopteren.

Eén van de 200 kippen adopteren staat gelijk aan een smaakpakket van zes of twaalf keer zes eitjes. Je betaalt het bedrag op voorhand.





"De kippen blijven hier gewoon op de boerderij en genieten hier van hun prinsheerlijke leventje", zegt Katrien Rosier. "Ze zitten op een bioboerderij, wat betekent dat ze biologische voeding krijgen en vrij kunnen rondlopen in onze boomgaard. Wie een kip adopteert, geniet van de lusten en heeft geen lasten. Mensen kunnen ze altijd komen bezoeken, een naam geven en er zelfs mee op de foto gaan."





Wie zo'n kip wil adopteren, loopt daarvoor best even langs in de Rolleweg in Loppem.





