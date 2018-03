Acht inbraken in wijk: juwelen én alarmpistool weg 13 maart 2018

In Loppem werd afgelopen weekend acht keer ingebroken in woonwijk De Toekomst. De daders viseerden zaterdag in de vooravond en 's nachts twee woningen in de Begonialaan, vijf in de Dopheidelaan en één in de Guido Gezellelaan. "Telkens werd daarbij een raam geforceerd, waarlangs de daders de woning konden betreden", zegt commissaris Rudi Vanlerberghe van de politie Het Houtsche. De dieven maakten voornamelijk geld en juwelen buit, maar namen daarnaast voedingswaren, parfum en uit één huis zelfs een alarmpistool mee. Het labo van de federale politie trok ter plaatse om te zoeken naar sporen. De politie is een onderzoek gestart en ook het buurtinformatienetwerk werd geactiveerd. Vooralsnog is van de daders geen spoor. Wellicht was in de wijk één en dezelfde bende aan het werk. (SDVO)