Aanhangwagendief betrapt door alerte patrouille 17 augustus 2018

In het centrum van Leffinge werd dinsdagavond rond 22 uur een bestuurder op heterdaad betrapt met een gestolen aanhangwagen. Volgens de politie trok de bestuurder uit Torhout de aandacht van een patrouille en werd het voertuig aan de kant gezet. Tijdens een controle en enig opzoekingswerk bleek dat de aanhangwagen gestolen was in Zedelgem, dezelfde avond nog. De voertuigen werden in beslag genomen. De zaak wordt verder onderzocht. De dief van de aanhangwagen werd niet aangehouden. (BBO)