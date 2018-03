80 treinreizigers geëvacueerd na wanhoopsdaad 09 maart 2018

In Zedelgem zijn gisterennamiddag 80 reizigers geëvacueerd nadat hun trein even na 14 uur een man aanreed tussen de overwegen van de Collevijnstraat en de Leegveldstraat. Volgens de vaststellingen van de politie ging het om een wanhoopsdaad. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De IC-trein was op weg van Brugge naar Kortrijk en hield na de aanrijding halt tussen beide overwegen. De reizigers moesten onder begeleiding van de brandweer naast het spoor naar de Leegveldstraat wandelen. "Daar werden ze met bussen overgebracht naar het station van Brugge, waar ze hun reis konden verderzetten", zegt Dimitri Temmerman van NMBS. Door het ongeval was het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde enkele uren onderbroken. De NMBS legde vervangbussen in. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (SDVO)