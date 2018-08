70-jarige fietser sterft na val in gracht 01 augustus 2018

02u31 0 Zedelgem Een 70-jarige man uit Loppem is gisterenochtend om het leven gekomen na een noodlottige val met zijn fiets.

De man kwam net terug van een afspraak bij een autogarage, toen het in Ter Lo, een bosdomein langs de Torhoutse Steenweg in Zedelgem, verkeerd liep. De man reed over een brugje en kwam daarbij plots ten val. Het slachtoffer viel naar beneden in een gracht en was op slag dood. Vermoedelijk kwam hij zeer slecht neer op zijn hoofd. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en alarmeerde de hulpdiensten. Hulp kon echter niet meer baten. De politie sloot het bos enkele uren af om de wetsdokters en het parket hun werk te laten doen. Ook een verkeersdeskundige kwam ter plaatse. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een spijtig ongeval. Van kwaad opzet is geen sprake. (MMB)