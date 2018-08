57-jarige zwaargewond na klap tegen boom 02 augustus 2018

02u45 0

Een 57-jarige man uit Zedelgem is dinsdagnacht zwaargewond geraakt bij een ongeval langs de Torhoutsesteenweg op de grens met Loppem.





De man raakte even voor 2 uur met zijn wagen van de weg af en belandde tegen een boom. Het slachtoffer zat gekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en verkeerde even in levensgevaar. In de loop van de nacht stabiliseerde zijn toestand. Het is nog niet duidelijk waarom de bestuurder plots van zijn rijbaan afweek. Het parket besloot alvast geen verkeersdeskundige aan te stellen. De Torhoutsesteenweg was door het ongeval enige tijd afgesloten, maar door het late uur bleef de hinder zeer beperkt. (MMB)