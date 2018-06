25 gidsen erbij voor Kamp Vloethemveld 22 juni 2018

25 geïnteresseerden hebben bij het CVO Spermalie de opleiding tot gids in het Vloethemveld tussen Zedelgem en Jabbeke met succes afgewerkt. Tot voor kort waren dat er slechts acht wandelingen per jaar in Vloethemveld. In 2020 zullen tot 100 begeleide wandelingen aangeboden worden.





"Daarvoor hebben we gidsen nodig en die zijn we nu aan het opleiden", zegt boswachter Koen Maertens. Reserveren voor de begeleide wandelingen in het Kamp Vloethemveld kan via de toeristische dienst van Zedelgem en Jabbeke.





(BHT)