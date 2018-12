200 kerstpakketten voor allerarmsten dankzij Lions Club Bart Huysentruyt

14 december 2018

De gemeente Zedelgem is dit jaar gastgemeente voor het startmoment van het project Xmas-4-all, een initiatief van de Lions Club Oostkamp in samenwerking met de OCMW’s van de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem (BOZ). Dankzij dit sociale en warme goede doel kunnen ook vereenzaamde mensen, ouderen of mensen die door verschillende oorzaken wat minder geluk hadden toch in de feestvreugde delen. Er worden opnieuw meer dan 200 kerstpakketten geschonken.