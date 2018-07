2 mama's en 3 kindjes naar ziekenhuis na botsing 05 juli 2018

Twee moeders en drie van hun kinderen zijn gistermorgen weggevoerd naar het ziekenhuis na een ongeval langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. Een 41-jarige bestuurster uit Zedelgem reed om 10.45 uur met haar Land Rover in de richting van Brugge, toen een 33-jarige bestuurster uit Zedelgem de baan wilde overdraaien vanaf een parking. De Land Rover ramde de Mercedes vol in de flank. De bestuurster van de aangereden wagen raakte lichtgewond en moest samen met haar dochters van 1 en 5 jaar naar het ziekenhuis. De meisjes kwamen uiteindelijk met de schrik vrij. De 7-jarige dochter van de bestuurster van de Land Rover liep wel lichte verwondingen op, net als haar moeder. Door het ongeval liep het verkeer langs de Torhoutsesteenweg flink wat hinder op. (SDVO)