18-jarige Frauke is jongste voorzitter ooit van Groen Bart Huysentruyt

18 april 2019

17u22 0 Zedelgem De politieke partij Groen in Zedelgem heeft een nieuw bestuur.

De vernieuwing en vooral verjonging is ingezet. De nieuwe voorzitter is amper 18 jaar en heet Frauke Breekelmans. Ze was, samen met haar tweelingzus Loes, de jongste kandidate voor de Zedelgemse gemeenteraadsverkiezingen en staat ook op de 20ste plaats op de lijst voor het Vlaams parlement. Ze wordt bijgestaan door Tim Govaert (38), die de nieuwe partijsecretaris wordt. “Met Groen Zedelgem wil ik staan voor een warme partij met aandacht en respect voor iedereen”, zegt de nieuwe voorzitter. “Met vernieuwende ideeën en een kritische blik ten opzichte van het huidige beleid, zodat er in Zedelgem aandacht is voor milieubewuste keuzes, maar even goed voor sociale rechtvaardigheid.” Verder maken ook Bart Deceuninck (Aartrijke), Urbain Ureel (Aartrijke), Fons Breekelmans (Zedelgem), Kurt Moyaert (Zedelgem) en John Vandaele (Zedelgem-De-Leeuw) deel uit van het nieuwe bestuur. Ervaring komt er van Ivan Lahousse en Martine De Meester.