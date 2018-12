15-jarige bromfietser naar ziekenhuis na valpartij Siebe De Voogt

19 december 2018

In de Zeedijkweg in Loppem is woensdagmiddag omstreeks 12.30 uur een 15-jarige jongen ten val gekomen met zijn bromfiets. Hij belandde tegen een boom langs de kant van de weg en werd gewond overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge.