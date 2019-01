132 kilometer per uur ‘om varkenslucht uit auto te krijgen’ JHM

21 januari 2019

Politierechters krijgen dagelijks wel de meest uiteenlopende excuses te horen, maar wat een jongeman uit Aartrijke de politierechter in Veurne voorschotelde is zó origineel dat het wel moet waar zijn. Op 27 april werd D.D. geflitst aan liefst 132 kilometer per uur waar 70 was toegelaten. “Ik had voor mijn werk net een machine hersteld op een varkensboerderij”, sprak D.D. “Dat is mijn werk: machines herstellen en daar moest ik een vijs herstellen. Maar op die boerderij hangt een enorm penetrante lucht. Mijn hele auto stonk naar de varkenslucht en daarom reed ik zo snel: om mijn auto te laten verluchten. Je ziet op de foto trouwens ook dat ik met mijn ruit open reed.” De politierechter verslikte zich bijna en moest even glimlachen. “Heb je dan geen ventilatie in je auto misschien? Dit kan je toch niet altijd doen?” gniffelde hij. De jongeman erkende zijn schuld en zei dat hij toch niet meer naar de varkensboer gaat ‘want die betaalde toch niet.” Hij kreeg 864 euro boete, de helft met uitstel, en 54 dagen rijverbod, waarvan 10 effectief.