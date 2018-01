10 evenementen voor 10 jaar Ter Velde 31 januari 2018

Bistro en feestzaal Ter Velde in de Eernegemsestraat in Aartrijke is toe aan een jubileumjaar. De zaal wordt tien jaar uitgebaat door Benjamin Bultynck (45). Er zijn ook tien evenementen op til. Dit jaar staan er onder meer optredens van comedians Jens Dendoncker, Jerom Dewulf en zanger Herbert Verhaeghe op het programma. "Toen ik tien jaar geleden de fakkel overnam, waren we nog louter een restaurant", zegt Bultynck. "Maar gaandeweg hebben we ons gericht op de feestzaal. Hier zijn al tal van communies, huwelijken en rouwmaaltijden gehouden. Het restaurant werd omgevormd tot bistro. We willen vooral laagdrempelig zijn. Je kan hier champagne en oesters krijgen, maar menu's van 50 euro zijn ook mogelijk. We mikken bewust op een breed publiek." Het voorbije jaar werd onder meer de tuin aangepakt en er staan nog renovatiewerken op de agenda. "Ik wil er graag nog minstens 15 jaar mee doorgaan", aldus de zaakvoerder. (BHT)