"Zware job, maar ik doe het o zo graag" KJELL EECLOO (19) WELLICHT JONGSTE HOEFSMID VAN BELGIË BART HUYSENTRUYT

09 februari 2018

02u34 103 Zedelgem Kjell Eecloo (19) is wellicht de jongste hoefsmid van het land. De jongeman, zoon van twee kappers, was als kind al dol op paarden en nu maakt hij er ook zijn beroep van. "Het is een zwaar ambachtelijk beroep, maar ik doe het toch zo graag."

In Zedelgem kent iedereen het kapsalon van Jean Eecloo en Maureen Feys langs de Torhoutse Steenweg, nabij het vroegere slachthuis De Rese. Vader Jean overleed vorig jaar, mama Maureen zet de kapperszaak dapper verder. Hun zoon Kjell (19) had er nooit ambitie voor, zo zegt hij. Want de jongeman heeft een andere passie: paarden. "Toen hij nog zo klein was dat hij amper door het raampje in de auto kon kijken, was hij altijd de eerste om een paard in een weide te spotten", vertelt mama Maureen. "Die liefde voor die dieren zit er bij hem ingebakken. Dat is verwonderlijk, want wij hadden eigenlijk niks met paarden. Jean was er zelfs een beetje bang van."





Zeldzaam beroep

Voor Kjell was het liefde op het eerste gezicht. Hij reed voor het eerst op een paard toen hij zeven was en volgde nadien de richting Manegehouderij in het VLTI in Torhout. Op zijn achttiende vervolledigde hij zijn studies met een opleiding tot smid aan Syntra West in Brugge. Er zijn in ons land maar twee plaatsen waar je zo'n opleiding kan volgen: Brugge en Anderlecht. In Brugge studeerden vorig jaar 7 smeden af. "Het is een vrij zeldzaam beroep", vertelt Kjell. "Dat komt ook omdat het een fysiek zware job is. Vooral het kloppen van de hoefijzers voor de paarden is stevige arbeid. Ook het opheffen van de voeten van de paarden kan lastig zijn. Ik heb al meermaals een hoef op mijn eigen voet gevoeld. Daar heb je dagen later nog last van."





Voorzichtig

Zelf bezit Kjell één springpaard (Hassan) en drie pony's, die hij zelf op een weide verzorgt. Sinds een paar maanden trekt hij als zelfstandig hoefsmid de baan op. Altijd weer met hetzelfde doel: paarden verzorgen. "Aan de voeten vooral", legt hij uit. "Paarden manken soms of hebben problemen met ontstoken wonden. Ze trappen ook vaak hun hoefijzers af." Kjell behandelt de paarden altijd met de grootste voorzichtigheid. "Ik ben gelukkig een heel rustig persoon. Dat helpt bij paarden. Die voelen dat aan." Dat Kjell op zijn negentiende al de jongste zelfstandige hoefsmid is, hoeft niet te verbazen, vindt hij zelf.





"Mijn ouders zijn altijd zelfstandig geweest. Dan lag de keuze voor de hand om voor mezelf te beginnen. Ik heb net als mijn ouders van mijn hobby mijn beroep gemaakt. En dat is het mooiste wat er is."