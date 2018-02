"Zo zal hij nooit beseffen wat hij ons aangedaan heeft" OUDERS JELLE TOMMELEYN ONTHUTST NA WERKSTRAF VOOR DOODRIJDER SIEBE DE VOOGT

24 februari 2018

02u45 0 Zedelgem "Alleen door in de gevangenis te zitten, had hij misschien kunnen beseffen wat hij ons gezin heeft aangedaan." De ouders van Jelle Tommeleyn (24) uit Torhout reageren zwaar ontgoocheld op de milde straf die Lichterveldenaar Bryan I. (31) in beroep heeft gekregen voor het dodelijke ongeval met vluchtmisdrijf.

Net als op de andere procesdagen het voorbije jaar zakten de ouders van Jelle Tommeleyn gistermorgen, samen met zijn vriendin Melanie en andere familieleden, af naar de rechtbank van Brugge. Na het aanhoren van de straf voor Lichterveldenaar Bryan I. heersten vooral woede en verdriet. "Een werkstraf van 240 uur? Dat is bijna niet te geloven. Het is zelfs niet de maximumwerkstraf", zeggen Marc Tommeleyn (56) en zijn vrouw Kathleen Braem (58) uit Torhout. Het koppel had gehoopt dat de rechter in beroep de straf uit eerste aanleg - drie jaar cel en vijf jaar rijverbod - zou bevestigen.





"Volgens ons kan enkel een celstraf soelaas brengen", denken ze. "Die man blijft beweren dat hij die nacht dacht dat hij een voorwerp had aangereden. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid helemaal niet. Na iedere zitting was hij als een van de eersten weg uit de zaal. Vandaag was hij zelfs niet aanwezig. In de gevangenis zou hij de tijd gekregen hebben om te bezinnen en na te denken over wat hij ons gezin aangedaan heeft. Tijdens het uitvoeren van zijn werkstraf zal dat helemaal niet het geval zijn. We kunnen nu alleen maar hopen dat de probatiecommissie hem een werkstraf oplegt die iets betekent. Een werkstraf gerelateerd aan verkeersslachtoffers zou passend zijn. Op die manier ziet hij de gevolgen van zijn daden misschien onder ogen en kan hij er lessen uit trekken."





Basisschool Vekba

Na het ongeval van hun zoon kregen Marc en Kathleen geen woord spijt te horen van Bryan I. "Op één brief na, maar daar leek hij amper moeite te hebben ingestoken. Hij zag ons verscheidene malen in de rechtbank en heeft dus kansen genoeg gehad om ons aan te spreken. Dat is jammer. We weten niet hoe we gereageerd zouden hebben, maar we zouden hem alleszins niets aangedaan hebben." Met de werkstraf hoopt Bryan I. opnieuw aan de slag te gaan als leerkracht. Na het ongeval werd hij preventief geschorst door de basisschool Vekba in Aartrijke, waar hij aan de slag was. Op 26 maart buigt een tuchtcommissie zich over verdere sancties. "Als hij nog in het onderwijs zou terecht kunnen, zou dat voor ons een doorn in het oog zijn", zeggen de ouders van Jelle. "Die man heeft een voorbeeldfunctie tegenover jonge kinderen. Het is voor ons onmogelijk dat hij die job ooit nog zou kunnen uitoefenen."