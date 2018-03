"We maken onze Spaanse droom waar" KOPPEL STOPT MET KRANTENWINKEL EN WIL HORECAZAAK IN TORREVIEJA BART HUYSENTRUYT

07 maart 2018

02u28 0 Zedelgem De Spaanse zon lonkt voor Dimitri Verbouw (44) en Valerie Vercruysse (45), de vertrouwde gezichten van Books & Things aan het station van Zedelgem. Ze laten hun krantenwinkel over en willen in het Spaanse dorp Torrevieja een horecazaak beginnen. "Hier dromen we al ons hele leven van", zeggen ze.

Al elf jaar vormen Dimitri Verbouw en Valerie Vercruysse een geoliede tandem in krantenwinkel Books & Things. Vooral Valerie is er dag en nacht mee bezig, want Dimitri doet ook nog luchthavenvervoer. Ze rijden ook elke dag apart een krantenronde: Dimitri vanaf 3 uur, Valerie zelfs vanaf 1.45 uur. "Dit werk kruipt enorm in de kleren", zegt het koppel, dat ook twee kinderen heeft. Enkele jaren geleden hebben Valerie en Dimitri ook nog Clean Wash opgericht, het wassalon langs de Koning Albertstraat in Veldegem. "Het was onze bedoeling om het wassalon met het huis ernaast te verkopen, maar bij nader inzien hebben we toch beslist om de krantenwinkel met daarbij ons huis te verkopen. Het zou onmogelijk geweest zijn om de krantenwinkel vanuit Spanje te runnen. We hebben onze kinderen de kans gegeven, maar zij doen het liever niet. Ze weten ook dat het keihard werken is. De krantenwinkel blijft gelukkig wel open, net als het wassalon trouwens." Nick Deman en Mieke Vande Kerckhove uit Veldegem zijn de nieuwe eigenaars van de krantenzaak. Zij runnen de winkel vanaf 1 april. En nu wacht het grote avontuur voor Dimitri en Valerie, want de Spaanse zon trekt het koppel al een hele tijd aan. "Dimitri had twintig jaar geleden al de kans om als onderhoudsman in Spanje te werken, maar ik zag dat toen niet zitten", zegt Valerie.





Villa met zwembad

"Gaandeweg werd zijn droom ook de mijne. Vorig jaar hebben we dan de knoop doorgehakt en een villa met zwembad gekocht in de buurt van Torrevieja. Het is wat sneller gegaan dan we dachten, maar we zijn door het dolle heen." In Zedelgem wordt wel eens smalend verteld dat het koppel een paar jaar geleden geld heeft geraapt toen een gestolen kluis voor de deur kapot viel en vele duizenden euro's in het rondvlogen. "Daar hebben we zelfs de kans niet toe gekregen. Ik was toen niet thuis. Wij hebben er keihard voor gewerkt."





Biercafé?

Een paar uur slaap per dag: dat begint zich te wreken. Daarom ook wordt Spanje iets helemaal anders. "We zijn harde werkers, maar hopen nu ook een beetje te kunnen profiteren van een rustiger tempo. 31 maart is onze laatste dag in de krantenwinkel. Daarna gaan we op zoek naar een pand in de buurt van Torrevieja om er een horecazaak uit te baten. Eerst dachten we aan een frituur, maar dat is wéér keihard werken. Nu twijfelen we tussen een bistro en een Belgisch biercafé. We hopen om binnen het jaar een pand te vinden."