"Waar klanten aten, staan nu kledingrekken" JAN EN JOSETTA SLUITEN RESTAURANT EN OPENEN MODEZAAK BART HUYSENTRUYT

11 augustus 2018

02u31 0 Zedelgem Nauwelijks twee maanden geleden was De Krakke nog een goeddraaiend restaurant in het centrum. Vandaag is het een modezaak voor kinder- en vrouwenkleding. Hetzelfde koppel staat er aan het roer. "Het klinkt raar, maar deze switch voelt heel natuurlijk aan."

Josetta Van Ackere (39) en Jan Vannieuwenhuyze (49) hebben het roer helemaal omgeslagen. Na negen jaar ruilden ze hun restaurant De Krakke in voor modezaak J-Fashion. In nauwelijks zes weken tijd kreeg het interieur een metamorfose. "We hebben het restaurant al die jaren met heel veel voldoening gerund", zegt het koppel. "Maar de werkdruk begon fel door te wegen. We zagen onze vier kinderen nog amper en voelden dat we op ons tandvlees zaten. Vorige zomer is het idee ontstaan om ermee te stoppen. Nochtans draaide De Krakke ongelooflijk goed. We waren vaak volzet. Er is immers weinig concurrentie in Veldegem. Maar we moesten deze ommezwaai doen."





Op voorstel van Josetta, die altijd al fel in mode was geïnteresseerd, sloten ze het restaurant en openden ze even later de kledingzaak. "Ik geloof in het potentieel", zegt Jan, die meehelpt in de zaak. "Mijn vroegere keuken is nu een stockageruimte. Waar de klanten vroeger aten, staan nu kledingrekken. Ja, dit is een hele verandering voor mij, maar ik zie dit nieuwe leven helemaal zitten."





Maatje meer

Bij J-Fashion bieden Jan en Josetta betaalbare kleding aan voor kinderen en vrouwen. Ook vrouwen met een maatje meer zijn er welkom. "We hebben bewust gekozen om niet met grote merken te werken", zegt Josetta. "Onze klanten uit het restaurant wezen er ons zelf op dat we best ook kleding met een maatje meer konden aanbieden, omdat er in de regio weinig aanbod is. Die raad hebben we onthouden."En het werkt: tijdens de eerste dagen loopt de verkoop in J-Fashion al beter dan verwacht. "Heel veel van onze vroegere klanten komen hier ook langs. Dat doet deugd", zegt het koppel.





De twee werken nu dus ook opnieuw samen. "We kunnen dat goed", glimlachen ze. "We waren niks anders gewend in ons restaurant. Veel koppels zouden het misschien niet kunnen, maar bij ons werkt het wonderwel. Jan zal voornamelijk de administratieve kant op zich nemen en de social media en webshop beheren, terwijl ik de klanten zal helpen." De prijzen van de kledingstukken variëren tussen 20 en 50 euro.





Markt ligt open

En missen ze de horeca niet? "Een terugkeer naar de horeca? Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Het is bovendien geen makkelijke sector. Maar ik zou het elk jong, gedreven koppel wel aanraden om met een restaurant te starten in Veldegem. Nu wij weg zijn, ligt de markt open", lacht Josetta.