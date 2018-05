"Scheve blikken zijn al even verleden tijd" DAISY AAST OP TITEL "MEEST GEPASSIONEERDE TRUCKER VAN BELGIË" SIEBE DE VOOGT

04 mei 2018

02u35 0 Zedelgem Daisy Coudeville (31) uit Aartrijke strijdt als enige vrouw mee voor de titel van "Meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur van België". Hoewel het truckerswereldje nog steeds wordt gedomineerd door mannen, zijn de scheve blikken volgens Daisy verleden tijd.

Al tien jaar lang staat Daisy Coudeville (31) uit Aartrijke haar mannetje als vrouwelijke vrachtwagenchauffeur. Nochtans waren haar ouders niet erg opgezet met de grote droom van hun dochter.





"Ik was op mijn 18de graag gestart met een beroepsopleiding voor truckers in Zeebrugge", vertelt de Aartrijkse. "Mijn ouders hadden vroeger een tuinbouwbedrijf en daar kreeg ik de passie voor vrachtwagens te pakken. Ik ging vaak mee naar de veiling met m'n vader of vergezelde hem naar de garage op zoek naar een nieuwe vrachtwagen. M'n ouders konden echter niet lachen met m'n plannen om vrachtwagenchauffeur te worden. Ik sprak dus met hen af dat ik eerst een opleiding als schilder-decorateur zou voltooien. Wellicht hadden ze gehoopt dat m'n plannen drie jaar later wat zouden vervaagd zijn, maar mijn drang om het te maken als trucker was te sterk. Uiteindelijk legden ze zich er bij neer en momenteel zijn ze erg trots op hun dochter."





Vooroordelen

Sinds vijf jaar werkt Daisy voor het Brugse transportbedrijf De Rese. Drie jaar geleden leerde ze er haar vriend Stefaan Degryse (42) kennen. Beiden verwachten in september hun eerste kindje samen.





"Stefaan stopt als trucker om meer voor de kinderen (hij heeft al een zoontje uit een vorige relatie, red.) te kunnen zorgen. Het moet niet altijd de vrouw zijn", legt Daisy uit. Ook in haar job zijn de vooroordelen over de vrouw verleden tijd.





"Van scheve blikken zijn al lang geen sprake meer. Ik ben lang niet meer de enige vrouw in het milieu. We geraken steeds meer ingeburgerd en ik trek echt wel m'n plan. De mannen behandelen mij in hoofdzaak als chauffeur en niet als vrouw. Nee, ik zou mijn truck niet meer kunnen missen. Elke dag brengt mij wel wat anders. Het bestaan als zwerver, vind ik de max."





Daisy doet begin volgende maand een gooi naar de titel van "Meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur van België". Ze moet in de finale meer stemmen proberen te bemachtigen dan vier mannelijke collega's. Wie Daisy aan de titel wil helpen, kan nog tot en met 31 mei op haar stemmen via de website www.love2truck.be.





Mensen warm maken

"We zien wel wat de uitslag wordt. Het doel van de wedstrijd is vooral om mensen weer warm te maken voor onze job. Of ik nu win of niet, mijn mooiste cadeau krijg ik sowieso al later dit jaar", glimlacht ze.