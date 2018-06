"Ramp als in 2007 vermijden? Hopelijk wel..." OVERSTROMINGSGEBIED PLAATSEBEEK ACHTER GEMEENTEHUIS KLAAR BART HUYSENTRUYT

02u43 0 Zedelgem Op een stuk weiland achter het gemeentehuis is het nieuwe bufferbekken Plaatsebeek klaar. Bij hevige neerslag, zoals de rampzomer van 2007, kan het gebied een hoeveelheid van 50.000 kubieke meter aan. Is daarmee het gevaar op overstromingen geweken? Niet helemaal, zo blijkt.

In Zedelgem denken ze niet graag terug aan 24 juli 2007. Toen liep het hele centrum onder water bij een stevige wolkbreuk. Huizen liepen onder, zelfs de kelder van het toen nieuw gebouwde gemeentehuis kreeg water binnen. Gevolg: een deel van het archief nat. De voorbije tien jaar bleef de schade gelukkig beperkt, al kregen ze bijvoorbeeld in de wijk Wellewaerde wel nog natte voeten.





Zandzakjes liggen klaar

"Toch houden we ons hart vast", zegt een bewoner die liever niet met zijn naam in de krant wil. "Telkens er over hevig onweer gesproken wordt, liggen de zandzakjes klaar. In de zomer van 2007 mochten we onze meubels weggooien en lieten we een paar maanden later onze muren herschilderen. We denken daar niet graag aan terug." Een weiland werd omgetoverd tot een bufferbekken dat tot 50.000 kubieke meter water kan opvangen. Tegelijk liet de provincie, samen met de gemeente Zedelgem, wandel- en fietspaden aanleggen. Er is ook een soort uitkijkpost die ook als podium gebruikt kan worden. "Het zijn zogenaamde vlonderpaden", zegt schepen van Openbare Werken Peter Haesaert (CD&V-Nieuw). "De Molenstraat is ingericht als tweesporenpad, zodat ook fietsers optimaal kunnen genieten. Er zijn rustplaatsen en voor kinderen hebben we klimelementen zoals boomstronken voorzien. Bij vriesweer kunnen we met een kleine hoeveelheid water het gebied omtoveren tot schaatspiste."





Met ook zicht op de kerk van Zedelgem oogt het project fraai, maar is het ook efficiënt? "Dit gebied zal zeker zijn nut bewijzen", meent gedeputeerde van Landbouw Bart Naeyaert (CD&V). "De weersomstandigheden worden almaar onvoorspelbaarder. Bij zware regen zal het mogelijk zijn om het water uit de Plaatsebeek gericht naar dit gebied te sturen. Zo vermijden we dat het water weer het centrum in stroomt. Maar kunnen we de bewoners garanderen dat er nooit nog wateroverlast zal zijn? Neen, dat is geen zekerheid. Veel hangt af van hoeveel water er per vierkante meter en over welke periode valt. Maar ik maak me wel sterk dat we hier de risico's voor het grootste deel hebben verminderd."





Voor de wijk Wellewaerde verandert dit bufferbekken overigens niks. Daar is het vooral de rioleringsproblematiek die voor natte voeten zorgt. "Maar ook daar willen we iets aan doen. Op korte termijn komt daar alvast ook een extra buffer bij", belooft Peter Haesaert.