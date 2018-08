"Niet alleen zoon kwijt, maar ook vriend" MOTORRIJDER (36) STERFT NA ZWAAR ONGEVAL IN LOPPEM MATHIAS MARIËN

06 augustus 2018

02u36 0 Zedelgem Motorrijder Koen Messiaen (36) is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een ongeval langs de Stationsstraat in Loppem. Koen kwam in aanrijding met een wagen die net een manoeuvre maakte. "Het doet enorm veel pijn. Koen was niet alleen mijn zoon, maar ook mijn vriend", getuigt vader Luc.

"Wat er precies is gebeurd, weten we nog niet. Misschien was hij verblind door de laagstaande zon? Het maakt uiteindelijk weinig verschil. We krijgen er Koen niet mee terug." De familie van Koen Messiaen kan nog steeds niet vatten wat er zaterdagochtend gebeurde. De 36-jarige motorrijder had er net een shift opzitten bij zijn werkgever in Oostkamp, toen het op de terugweg naar huis fout liep. Over de precieze omstandigheden van het ongeval, bestaat nog geen duidelijkheid. Volgens de eerste vaststellingen wou Koen even na 8 uur een voertuig inhalen dat voor hem reed. Net op dat moment sloeg de 19-jarige bestuurster linksaf. De motorrijder kwam in aanrijding met de wagen en overleefde de klap niet. Een verkeersdeskundige moet nu nagaan of de bestuurster haar richtingaanwijzer gebruikte of dat er eventueel sprake was van overdreven snelheid bij het inhalen.





Hart van goud

Koen Messiaen werkte al 18 jaar als bakker bij Bakkerij Martens in Oostkamp en was er een graag geziene werknemer. "Ook daar is de verslagenheid natuurlijk groot", vertelt zijn vader Luc. "Het overlijden van Koen komt bij iedereen heel hard aan. Het doet enorm veel pijn. Mijn zoon stond altijd voor iedereen klaar, een behulpzame kerel met een hart van goud. Koen was een fantastisch iemand. Hij was niet alleen mijn zoon, maar ook een echte vriend. Het is amper te vatten dat hij er niet meer is."





Ervaren chauffeur

De familie van de overleden motorrijder had graag de organen van Koen afgestaan om zo levens te redden. Omdat de man op slag dood was, was dat niet mogelijk. "Koen zei altijd: 'als ik er niet meer ben, doen jullie met mij wat jullie goed vinden.' Orgaandonatie leek ons een mooi gebaar. Maar oké, het kon dus niet", zegt Luc Messiaen, die ondertussen al naar de plaats van het ongeval ging kijken.





"We weten echt niet wat er is fout gelopen. Ervaring had onze zoon meer dan genoeg. Hij reed al tien jaar met de moto. Sinds twee weken had Koen een nieuwe gekocht, maar ook daar had hij al 1.000 kilometer mee gereden." De familie van de motorrijder beseft dat ook de 19-jarige bestuurster van de wagen mee slachtoffer is van de zware aanrijding. "Wrok voelen we zeker niet", zegt Luc. "Ook voor haar is dit verschrikkelijk. Wat de omstandigheden ook waren: we zullen haar niets verwijten. Ook zij zal het ongeval voor altijd met zich meedragen." De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 11 augustus om 11 uur in de zaal van Uitvaart Tavernier in Jabbeke.