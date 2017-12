"Niet alle varkensboeren zijn beulen" BART VERGOTE NODIGT ZÉLF REPORTAGEMAKER CATHÉRINE UIT BART HUYSENTRUYT

02u28 1 Repro BHT Cathérine Moerkerke knuffelt een varkentje van Bart Vergote. Zedelgem "Natuurlijk zitten er rotte appels in de sector, maar ik wil tonen dat het ook op een goede manier kan." Met die boodschap trok de Zedelgemse varkensboer Bart Vergote zijn stoute schoenen aan en contacteerde zélf reportagemaker Cathérine Moerkerke. Dinsdag zie je zijn verhaal op VTM. "Bij ons krijgen de varkens zelfs speelgoed."

De gruwelbeelden van mishandelingen in West-Vlaamse slachthuizen, aangekaart door Animal Rights, behoren ongetwijfeld tot de beelden van 2017. Het VTM-programma 'Cathérine' toonde toen voor het eerst de opnames die door de dierenrechtenorganisatie undercover werden gedraaid. De beelden branden ook nog op het netvlies van varkensboer Bart Vergote uit Zedelgem. Hij runt sinds oktober 2010 de ouderlijke boerderij met 280 zeugen en 2.800 vleesvarkens. "Beelden van mensen die varkens slaan, zoals in het slachthuis in Tielt, zetten een hele sector in de wind", zegt hij. "Uiteraard moet ik mijn varkens na een tijd ook naar het slachthuis brengen, maar voordien zijn ze bij ons wel goed verzorgd geweest. In elke beroepscategorie zijn er mensen die het niet nauw nemen met de regels. Dat is mijn grootste frustratie: nu worden we allemaal afgeschilderd als beulen."





En dat is helemaal niet waar, vindt Vergote, die zijn stoute schoenen aantrok en reportagemaker Cathérine Moerkerke op Facebook een berichtje stuurde. "Ik heb er een beetje voor moeten aandringen, maar uiteindelijk kreeg ik de aandacht van Cathérine en haar reportageploeg wel te pakken. Ik wil aan Vlaanderen tonen hoe het er werkelijk in een varkensbedrijf aan toegaat. Als ik mijn dieren zou slaan of mishandelen, dan doe ik daar ook mezelf pijn mee. Een dier dat niet goed verzorgd wordt, brengt ook economisch verlies met zich mee. Natuurlijk gaat hier ook wel eens een biggetje dood, maar dat is eerder een uitzondering. Ze krijgen van ons meer dan voldoende eten, water en zelfs speelgoed. Er zijn balletjes om mee te spelen, buisjes of kettinkjes en houten balkjes waarop ze kunnen bijten."





Genuanceerd

Enkele weken geleden kwam Cathérine Moerkerke langs op het bedrijf van Bart en kon ze met haar eigen ogen de werking bekijken. "Ik zag al de ruwe beelden van de reportage en ben tevreden. Het is geen uitsluitend positief verhaal, maar dat hoeft ook niet. Ik wil gewoon dat er een genuanceerd beeld wordt getoond over de sector. Dat is zeker gelukt."





De reportage, waarin ook het kippenbedrijf van Stijn Vandewaetere uit Ardooie aan bod komt, zie je op dinsdag 26 december vanaf 21.40 uur op VTM.