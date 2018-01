'Nacht van Thili' voor nieuwe behandeling in Mexico 23 januari 2018

02u37 0 Zedelgem De 12-jarige Maithili Vanhille uit Assebroek trekt woensdag opnieuw naar Mexico voor een behandeling tegen de agressieve hersenstamtumor.

Om de dure behandeling te bekostigen, organiseren de vrienden van de familie op zaterdag 3 februari de 'Nacht van Thili' in het kasteel van Loppem. De trip naar Mexico kost opnieuw zo'n 18.000 euro. "De barones van het kasteel bood de locatie gratis aan toen ze ons verhaal hoorde", zegt papa Sam Vanhille. "We organiseren een 'black and white party' met een pak bekende dj's uit het Brugse. Er kunnen 500 personen binnen en iedereen is welkom."





MRI-scan

Met Maithili gaat het behoorlijk. Het meisje zit in het eerste middelbaar van de VLTI Landbouwschool in Oedelem. "Alleen de turn- en praktijklessen kan ze niet meevolgen, omdat haar fijne motoriek nog niet meewil", zegt Sam. "Maar haar andere schoolresultaten waren uitstekend. Ook de tumor blijft stabiel en krimpt zelfs nog een klein beetje. Straks krijgen we in Mexico mogelijk nog iets meer duidelijkheid. Er staat onder andere een MRI-scan op het programma, die ons zal laten zien hoe actief de tumor nog is. We hopen met zijn allen dat die verder afneemt, want we zijn anderhalf jaar na de diagnose en het is uitzonderlijk dat onze dochter nog leeft. Ze heeft tot op vandaag weinig aan levenskwaliteit ingeboet." Tickets voor de 'Nacht van Thili' via de Facebookpagina 'Benefiet tvv Maithili'. (BHT)