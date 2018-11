"Mijn peter stierf aan kanker. Ik wou iéts doen" LIEKE (9) VERKOOPT ZELFONTWORPEN BUTTONS VOOR WARMSTE WEEK BART HUYSENTRUYT

10 november 2018

02u25 1 Zedelgem Ze is pas 9 jaar, maar Lieke Bogaert uit Aartrijke zet wel al een mooie actie op poten voor de Warmste Week van Studio Brussel. Ze ontwierp - samen met haar mama - buttons en heeft er al 350 verkocht. "Mijn peter is op Kerstmis vorig jaar overleden aan kanker. Ik wil iets terugdoen", zegt ze.

Lieke woont samen met haar ouders en zus in de Noordstraat in Aartrijke. Op 25 december 2017 verloor ze haar peter Geert Peere aan kanker. De kerstperiode is voor haar en haar familie altijd een beetje rouwen. Net in die periode in 2015 kreeg de familie te horen dat de hersentumor in het hoofd van Geert teruggekeerd was. En precies een jaar later volgde het nieuws dat er niks meer aan te doen was. "Lieke heeft hem zieker en zieker zien worden, van heel dichtbij", zegt mama Lien Aelter. "Ze had een heel goede band met haar peter. Ze zagen elkaar vaak. Lieke praat er met mij nog steeds vaak over."





Drukke bezigheden

Toen ze op de radio hoorde dat de Warmste Week van Studio Brussel opnieuw zou plaatsvinden, besloot Lieke om zelf ook een actie te ondernemen. Want, zo zegt het meisje zelf, met het geld kunnen ze dan misschien eindelijk iets vinden dat kanker stopt, zodat andere mensen dergelijk verdriet niet moeten meemaken. "We denken al lang na om iets te doen voor een goed doel", zegt mama Lien. "Maar vaak blijft het dan wat hangen tussen de drukke bezigheden van de dag door. Nu was Lieke vastberaden: we begonnen na te denken en kwamen bij de Warmste Week uit. De voorbije jaren luisterden we altijd en we namen ook al deel aan de Warmathon."





Verlegen

Eerst wilde Lieke taakjes doen bij haar buren en en kennissen om zo wat centen bij te verdienen, maar uiteindelijk kwamen ze bij buttons uit. "Ik heb er samen met mama één ontworpen", zegt ze. "Ik wilde er drie zaken zeker op zetten: stop kanker, een bloemetje en een hand. Dat is allemaal gelukt. Ik ben heel tevreden met het ontwerp." Lieke straalt als ze het over haar project heeft. "Dat valt heel erg op", zegt mama Lien. "Eigenlijk kennen we Lieke als een beetje verlegen en timide, maar hier is ze intens mee bezig." De opbrengst van de buttons, die 2 euro per stuk kosten, gaat naar Kom op tegen Kanker. Er zijn er nu al zo'n 350 van verkocht.





De actie van Lieke is online terug te vinden op dewarmsteweek.stubru.be.