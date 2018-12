"Mijn eigen rusthuis voor planten" Brecht (33) geeft mediterrane planten 'rust' in zijn tuin Bart Huysentruyt

06 december 2018



Weet je met je kamerplanten of exoten geen blijf? Geen paniek, want Brecht Beheydt (33) uit Veldegem biedt sinds kort hulp. Hij heeft een eigen ‘rusthuis voor planten’ gebouwd in zijn tuin. “Dat stukje zuiden geeft mij een goed gevoel”, zegt hij.

Meer dan zestig soorten planten, van citrussen en palmen tot banenen en drakenbloedbomen, staan te groeien en te bloeien in de tuin van Brecht Beheydt in de Rembertstraat in Veldegem. De jongeman werkt als verpleegkundige in het woonzorgcentrum Herdershove in Brugge, maar start vanaf februari in het rusthuis Klaverveld in Zedelgem. Eigenlijk had hij nu in Griekenland moeten zitten, samen met zijn partner Wesley. Hun grote droom was een bed&breakfast in het zuiden, maar omdat Brecht geen loopbaanonderbreking met behoud van wedde kon aanvragen, is die droom voorlopig opgeschoven. Daarom richt de Veldegemnaar zich op een stukje zuiden in zijn eigen tuin: zijn eigen plantenrusthuis. “Ik geniet al van jongs af aan van planten”, vertelt hij. “Onze reizen staan altijd in het teken van planten. Ik weet op voorhand perfect welke tuinen en kwekerijen ik wil bezoeken. We vertrekken altijd met halfvolle of lege valiezen en komen thuis met propvolle zakken vol zaden en stekjes.”

Die brengt hij mee naar Veldegem, niet bepaald het meest zuiderse dorp van Vlaanderen. “Maar daar heb ik iets op gevonden”, zegt hij. “Ik ben hier zelf exotische planten beginnen kweken. De zaden komen uit het Middellands Zeegebied. In twee serres bewaar en verzorg ik die planten tijdens de koude wintermaanden. In de zomer staan ze te blinken in de tuin. Ik heb de grootste interesse in citrussen. Het zijn planten die qua verzorging veel aandacht vragen. Het afrijpen van citroenen of sinaasappels is een uitdaging. Zo ging ik al langs voor uitleg bij kwekers in het buitenland.” Planten die op de composthoop belanden, omdat mensen ze geen plaats meer kunnen geven in hun huis, geeft Brecht een nieuwe thuis. “Vaak kopen mensen planten, maar zien ze die niet meer graag, hebben ze er geen plaats meer voor of zijn die planten ziek. Het zijn in mijn ogen levende wezens. Kamerplanten en exoten zijn hier meer dan welkom. Ze slijten hier bij wijze van spreken hun oude dag.”

Dat er best wat tijd in kruipt om alle planten goed te verzorgen, is niet verwonderlijk. “Exotische planten kweken, vraagt veel inspanningen. Hoeveel tijd ik erin steek is afhankelijk. in de zomer is dit dagelijks toch een uur of vier. In de winter is dat minder omdat de planten dan in winterrust zijn. Maar dan kweek ik terug planten van zaden die ik meebreng vanuit het buitenland. Zo kweek ik momenteel jacaranda, kappok, flessenboom en zelfs cacao. In de winter verlicht ik van 16 tot 19 uur mijn goed geïsoleerde serres en in de zomer bewater ik mijn planten met een ingenieus bewateringssysteem. Via een app kan ik dat systeem bedienen als ik niet thuis ben.”

Wie Brecht nog aan exotische planten kan helpen, of ze een tweede leven wil geven, kan hem contacteren op mediterraplants@gmail.com.