'Meest gepassioneerde trucker van België' is een dame 05 juni 2018

02u54 0 Zedelgem Vrouwen aan de top: Daisy Coudeville (31) uit Aartrijke is verkozen tot 'Meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur van België'.

De werkneemster van het Brugse transportbedrijf De Rese haalde het in de finale in Brussels Expo van haar vier mannelijke tegenkandidaten. "Ik had dit nooit durven hopen", zegt Daisy.





"Bij de eigenlijke stemronde, waarbij mensen hun stem konden uitbrengen via de website van Love 2 Truck, eindigde ik pas op de derde plaats met 800 stemmen. De man op de eerste plaats haalde liefst 2.000 stemmen binnen. Ik had dus niet verwacht die kloof nog te kunnen overbruggen. Gelukkig stond ik bij elk lid van de vakjury in de top drie. Zij beloonden mijn doorzettingsvermogen. De andere deelnemers stammen uit een familie van truckers. Ikzelf kreeg de microbe wel van mijn vader die tuinbouwer is, maar moest tegen de stroom invaren. Mijn ouders zagen aanvankelijk een vrachtwagenchauffeur als dochter niet zitten", vertelt Daisy.





Met haar winst verdient Daisy Coudeville twee viptickets voor een truckrace op het circuit van Zolder. "Ai, in september", lacht de Aartrijkse. "Net dan verwacht ik samen met mijn man Stefaan ons eerste kindje. Hopelijk valt de bevalling niet samen met het evenement." (SDVO)