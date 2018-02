"Laat die bussen vol schlagerfans maar komen" JEAN CHRISTY (60) BLAAST FEESTZAAL DEN ARTIEST NIEUW LEVEN IN BART HUYSENTRUYT

02 februari 2018

02u39 0 Zedelgem Als het van Jean Christiaens (60) afhangt, staat de Markt van Veldegem straks weer vol bussen met schlagerfans die in feestzaal Den Artiest willen genieten van een namiddag amusement. Christiaens, beter bekend als zanger Jean Christy, friste de zaal op. "Den Artiest mag weer bruisen."

Begin 2016 sloot Den Artiest in de Astridlaan in Veldegem compleet onverwacht de deuren. 25 jaar lang hadden Eric en Maryse Trio een bloeiende pleisterplek voor liefhebbers van de Vlaamse muziek uitgebaat. Door gezondheidsproblemen moest Eric, zelf een begenadigd muzikant, er de brui aan geven. Een poging van een Nederlandse overnemer om het café met feestzaal nieuw leven in te blazen, mislukte al na zes maanden. Sinds juni 2017 is Jean Christiaens (60) de nieuwe uitbater. "Ik trof een zaak in verval aan", zegt hij. "Helemaal niks beantwoordde nog aan de hedendaagse normen. Het is een stevige klus om beetje bij beetje Den Artiest op te knappen. We hebben nu enkel nog de goedkeuring van de brandweer en de gemeente nodig om de feestzaal weer te openen. Hopelijk kan dat volgend weekend al. De officiële opening, met een groot feest, plan ik pas op 24 maart."





Het café is wel al een tijdje weer open. Daar staat zoon Nico achter de toog. Papa Christiaens, die zelf nog vaak op de planken staat als Jean Christy, heeft wel een verleden in de horeca. "Ik heb jarenlang Stadsherberg Taperij in Diksmuide gerund", zegt hij. "Daarna stond ik ook aan het roer van een seniorendancing in Wetteren. Ik ken het klappen van de zweep wel. Toen Den Artiest over te nemen stond, vond ik het mijn plicht om deze legendarische zaal weer haar glorie te geven. Eric Trio is een echte vriend. Het zou mij enorm veel plezier doen mocht ik hem op 24 maart kunnen verwelkomen in de nieuwe Artiest."





Jimmy Frey

En dan zijn uiteraard ook weer de bussen vol schlagerfans weer welkom in Veldegem. Jean zal zelf regelmatig voor muziek zorgen. Zelf was hij drie jaar lang verbonden aan Bobbejaanland, bracht Nederlandstalige singles uit en speelde in het orkest van Jimmy Frey. In 1973 won hij het Festival van Vlaanderen in Tierbrau in Torhout. "Ik ben heel trots op het orgel dat de nieuwe blikvanger van de feestzaal van Den Artiest moet worden", zegt Christy. "Elke dag kunnen liefhebbers er terecht vanaf 14 uur voor lekkere zelfgemaakte pannenkoeken. De dansnamiddagen moeten weer legendarisch worden. Op zaterdag nodigen we dan artiesten uit vanaf 17.30 uur. Ik wil het perfect hebben en Den Artiest weer laten bruisen als vroeger."