"Graag aandacht voor gevaarlijke hobbels" 15 november 2018

02u24 0 Zedelgem In het dorpscentrum van Loppem is gisteren actie gevoerd voor meer verkeersveiligheid.

Verschillende verenigingen vragen aandacht voor zwakke weggebruikers: Samana-CM, beweging.net, KWB, Pasar en Okra. "We zien twee grote problemen in het centrum van Loppem", zegt beweging.net-voorzitter Johan Verstraete. "Zo zijn er gevaarlijke hobbels op verschillende fietspaden, die zorgen voor valpartijen. Anderzijds is ook de kerkwegel aan de Rijselstraat moeilijk berijdbaar voor personen met een rolwagen. Die route moet wat afgevlakt worden."





De voorbije maanden trokken de verenigingen al naar het gemeentebestuur met hun vragen, maar zonder enig concreet resultaat. (BHT)