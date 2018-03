"Gelukkig deden we dutje in de living" AUTO RAMT HUISGEVEL EN MAAIT BED IN SLAAPKAMER WEG MATHIAS MARIËN

26 maart 2018

02u38 0 Zedelgem "Nooit slapen we nog in die kamer. De schrik is veel te groot." Een 20-jarige bestuurder is het huis van een Torhouts koppel binnengereden. Door de klap werd het bed door de slaapkamer gekatapulteerd. Koen Franco en Leen Van Houcke waren vlak voordien ingedommeld in de living.

Het was een surreëel zicht voor iedereen die vrijdagavond de villa van het koppel langs de Rozeveldstraat in Torhout passeerde. De auto van de 20-jarige bestuurder uit Zedelgem had een groot gat geslagen in de gevel.





Voorbijgangers konden probleemloos de slaapkamer van Leen Van Houcke en Koen Franco binnenkijken. Het koppel beseft dat het aan veel erger is ontsnapt. "Normaal ga ik altijd iets vroeger slapen. Vrijdagavond was dat uitzonderlijk niet het geval. We zaten nog in de woonkamer aan onze kachel en begonnen beiden in te dommelen. Tot we die enorme slag hoorden...", vertelt Leen Van Houcke.





Het was op dat moment 22.30 uur. Het koppel probeerde de slaapkamerdeur op het gelijkvloers te openen, maar dat lukte niet. Een hoop stenen versperde de toegang, waarop de twee meteen het ergste vreesden.





Remgeluid

Eenmaal buiten konden Koen en Leen hun ogen amper geloven. "Op dat moment was de bestuurder al uit zijn verhakkelde auto gekropen. Hij leek op het eerste zicht ongedeerd", zegt Koen. Volgens getuigen vloog de kleine wagen vlak voor de zware crash 'tot een meter hoog door de lucht', nadat hij eerst deels door de gracht was gereden. De impact van de aanrijding was dan ook enorm. In de gevel van de villa werd een metersgroot gat geslagen. Door de klap werd het bed van Koen en Leen naar de andere kant van de kamer gekatapulteerd. "De schrik zit er toch wel goed in", vertelt Leen. "Normaal is die kamer onze vaste slaapplaats. Ik kan nu al zeggen dat we daar nooit meer zullen slapen. Bij elk remgeluid zouden we het ergste denken."





Snelheidsbeperking

Bij daglicht werd duidelijk hoe groot de ravage in de pas gerenoveerde slaapkamer is. "De volledige ruimte lag vol puin", zeggen Leen en Koen. "Het gat werd door de brandweer gestut, maar de buitenmuur vertoont op andere plaatsen ook barsten. Indien die auto iets meer naar rechts de woning was binnengereden, was die wellicht dwars door de slaapkamer gevlogen tot in de volgende kamer. Dan was de schade waarschijnlijk helemaal niet te overzien. Het is trouwens niet de eerste keer dat er in die bocht ongelukken gebeuren. Automobilisten 'vergeten' vaak dat hier een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur geldt."





De politie kwam na de crash ter plaatse om de vaststellingen te doen. De verhakkelde wagen in de gevel is rijp voor de schroothoop. De bestuurder bleek niet onder invloed en hoefde zijn rijbewijs niet in te leveren.