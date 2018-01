"Die twee laten nog van zich horen" TOPCHEFS REAGEREN OP SLUITING HERTOG JAN BART HUYSENTRUYT

02u32 0 Benny Proot Chef Gert De Mangeleer en sommelier Joachim Boudens stoppen in december met sterrenzaak Hertog Jan. Zedelgem De aangekondigde sluiting van Hertog Jan was dit weekend hét gespreksonderwerp bij de topchefs in onze regio. "Jammer voor onze gastronomie", zegt sterrenchef Geert Van Hecke. "Maar Gert De Mangeleer en Joachim Boudens zulen nog van zich laten horen."

Op 22 december 2018 sluit Hertog Jan voorgoed de deuren. Het driesterrenrestaurant maakte dat nieuws zaterdag zelf bekend in een filmpje op Facebook. In tweesterrenzaak De Jonkman in Brugge werd over weinig anders gepraat. "Het nieuws verrast me wel", zegt chef Filip Claeys, die goed bevriend is met Gert De Mangeleer. "Ik vind het jammer. Hertog Jan was een ambassadeur voor het hele land en zeker voor onze regio. Voor Brugge en omstreken is dit een klap, want nog geen twee jaar geleden sloot De Karmeliet ook al de deuren. We verliezen straks toch een pak Michelinsterren."





Geert Van Hecke was chef van driesterrenzaak De Karmeliet. Hij verwierf onlangs opnieuw één ster met zijn nieuwe restaurant Zet'joe. "Het is moeilijk te zeggen wat hun beslissing heeft beïnvloed", zegt Van Hecke. "Stoppen op een hoogtepunt is sowieso mooi. Ze zijn nog jong en kunnen nog alle kanten uit. Ze zullen de gastronomie ook geen vaarwel zeggen. Drie sterren vergen toch een enorme organisatie en een pak engagement. Je moet er élke dag staan. Dat kan doorwegen, al vind ik zelf dat we in De Karmeliet altijd gezorgd hebben voor een zo eenvoudig mogelijke organisatie."





De Mangeleer en Boudens zeggen zelf dat ze meer tijd willen voor hun gezin en dat ze daarom het harde werk in een driesterrenrestaurant vaarwel willen zeggen. "Iedereen blaast stoom af op zijn eigen manier", zegt Filip Claeys van De Jonkman daarop. "Vorig jaar heb ik besloten om een dagje extra te sluiten. Dat was goed voor mijn eigen rust, maar ook voor het personeel. We zijn niet alleen chef, we worden ook voor heel wat evenementen gevraagd. Dan is zo'n dagje recup welkom. Ik kom ook graag buiten. Dat zorgt voor een heldere kijk op de dingen en helpt de zaak ook vooruit. Ik ga ook veel sporten. Dat helpt het hoofd leegmaken."





Benny Proot GEERT VAN HECKE, ZET'JOE

Passie

Volgens Geert Van Hecke hebben we het laatste van de topchef en de topsommelier van Hertog Jan nog niet gezien. "Ze zullen sowieso nog verbazen", denkt hij. "Ik heb De Karmeliet ook gesloten omdat ik het rustiger aan wilde doen. Maar koken blijft een passie en daar raak je niet vanaf. Ik ben in elk geval benieuwd naar hun toekomstplannen."





Benny Proot FILIP CLAEYS, DE JONKMAN